راتب خرافي في انتظار بيل بالدوري الصيني

يجري وكيل الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، محادثات مع مسؤولي نادي جيانجسو سونينج الصيني، حول شروط اللاعب تمهيدا لانتقاله إلى الصين، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن بيل من المفترض أن يحصل على راتب أسبوعي قيمته مليون جنيه إسترليني، مما يعني أنه سيتقاضى من النادي الصيني سنويا نحو 48 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت "سكاي" إلى أن المفاوضات بين ممثلي بيل والنادي الصيني في مرحلة متقدمة، مبينة أن مسؤولي جيانجسو سونينج يثقون في إقناع بيل بالتوقيع، رغم أن باب الانتقالات سيغلق رسميا في الصين، الأربعاء المقبل.

ولفتت إلى عقبة أخرى في طريق صفقة بيل، إذ قالت إن القوانين الصينية تجبر الأندية على دفع ضريبة نسبتها 100% من قيمة التعاقدات الأجنبية، مما يعني أن جيانجسو سيضطر فعليًا لدفع قيمة بيل مرتين.

وكانت رغبة بيل الأولى هي اللعب في أوروبا، حيث كان على استعداد لتخفيض راتبه، إلا أن كل الأندية الراغبة في ضمه، سعت لاستعارته فقط، وهو ما رفضه ريال مدريد الذي يبحث عن ناد يضم اللاعب بشكل نهائي.