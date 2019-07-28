سكاي: ديبالا يرفض الرحيل ويتمسك باليوفي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا يريد الاستمرار في صفوف فريقه يوفنتوس خلال الموسم المقبل.

شبكة "سكاي" الإيطالية أكدت أن ديبالا لا يريد الرحيل عن نادي "السيدة العجوز" للقتال من أجل الحصول على فرصة المشاركة تحت قيادة ماوريسيو ساري.

وأضافت الشبكة الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لإدراج ديبالا ضمن صفقة روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.

وشهدت الساعات الماضية عن محاولات من جانب توتنهام هوتسبير للحصول على خدمات ديبالا حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تقديم "السبيرز" عرض مالي يقدر بـ80 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، يسعى نادي يوفنتوس للحصول على لوكاكو رغم وجود محاولات من جانب إنتر ميلان للاستفادة من خدمات مهاجم مانشستر يونايتد في الموسم الجديد.