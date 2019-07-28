الفيفا يعلن تفاصيل المرحلة الأولى من تصفيات أفريقيا لمونديال 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كافة تفاصيل نظام التأهل لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، قبل ساعات من إجراء القرعة الخاصة بالدور الأول من التصفيات، غدا الإثنين في القاهرة.

وذكر الفيفا، في تقرير عبر موقعه الرسمي أن قارة أفريقيا ستشارك بـ5 منتخبات في كأس العالم 2022 بقطر، وستشهد التصفيات تواجد 54 منتخبا، تم تقسيمها وفقاً للتصنيف الدولي إلى مستويين، حيث تتجنب فرق المستوى الأول الدور التمهيدي والذي يشهد تنافس 28 فريقا.

وتجرى قرعة بين 28 منتخبا الأقل تصنيفا في شهر يوليو الحالي، وهو ما يسفر عن 14 مواجهة تقام بنظام الذهاب والإياب.

ويتأهل من تلك المرحلة 14 منتخبا إلى دور المجموعات برفقة 26 منتخبا أعفيت من الدور الأول.

Advertisements

وأعلن الفيفا المنتخبات التي ستشارك في المرحلة الأولى وهي: الصومال وإريتريا وجيبوتي وسيشيل وساو تومي وتشاد وجنوب السودان وجامبيا وموريشيوس وليبيريا وإثيوبيا وجزر القمر وبوتسوانا وليسوتو وإي سواتيني وغينيا الاستوائية ورواندا وبوروندي والسودان وتوجو ومالاوي وأنجولا وغينيا بيساو وموزمبيق وسيراليون وناميبيا وأفريقيا الوسطى وتنزانيا.

وسيتم تقسيم الـ 40 منتخبا إلى 10 مجموعات، على أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة بمشاركة أصحاب الصدارة في تلك المجموعات.

وستجرى قرعة أخرى للمرحلة النهائية لتحديد 5 مواجهات بنظام الذهاب والإياب تسفر عن صعود 5 منتخبات للمونديال.

وكانت نسخة كأس العالم الأخيرة في 2018 قد شهدت مشاركة 5 منتخبات من أفريقيا وهي مصر والمغرب وتونس والسنغال ونيجيريا.