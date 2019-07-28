استقر مارتن لاسارتي، مدرب الأهلي، على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري.
وحسم الأهلي، لقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه، عقب فوزه في الجولة الماضية على المقاولون العرب 3-1.
ومن المنتظر ألا تشهيد التشكيلة أي تغييرات، مقارنة بالتي خاض بها الفريق مواجهة المقاولون الأخيرة.
وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: رامي ربيعة، وأيمن أشرف (أو ياسر إبراهيم)، ومحمد هاني وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان (أو صالح جمعة).
خط الهجوم: رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو.
كانت هذه تفاصيل خبر أزارو يقود التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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