رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع أصغر لاعب في تاريخ بريميرليج

أعلن ليفربول تعاقده بشكل رسمي مع هارفي ايليوت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من فولهام الإنجليزي.

ايليوت هو أصغر لاعب يشارك في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث لعب في بريميرليج وهو بعمر الـ 15 عام و 174 يوم.

البالغ من العمر 16 عامًا شارك خلال الموسم الماضي في ثلاث مباريات رفقة فولهام بالدوري الإنجليزي (مباراتين بالدوري ومباراة بكأس الرابطة) وكان أول مشاركاته أمام وولفرهامبتون (عمره 16 عامًا و 30 يومًا).

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وبحسب ما ذكر موقع ليفربول الرسمي فإن الجناح الأيمن ايليوت سيكون جزءًا من تشكيل الريدز في مباراته الودية المقبلة أمام نابولي المقرر لها اليوم الأحد المقبل ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

ليفربول سيستهل مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي في التاسع من أغسطس المقبل أمام نورويتش سيتي ويسبقها مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي في الرابع من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن ايليوت هو ثاني صفقات ليفربول خلال فترة الميركاتو حيث سبق له ضم الشاب فان دي بيرج لاعب زفوله الهولندي.