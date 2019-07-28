شكرا لقرائتكم أياكس أمستردام يحرز لقبه التاسع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - امستردام - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 28 يوليو 2019 - اخر تحديث في 28 يوليو 2019 / 15:32

أحرز أياكس أمستردام لقب الكأس السوبر الهولندي للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه على غريمه التاريخي أيندهوفن 2-صفر على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.



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وكان أياكس قد خاض موسما رائعا بلغ فيه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأحرز لقبي الدوري والكأس محليا.

وسجل للفائز المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ بعد تمريرة من دوني فان دي بيك بعد 35 ثانية فقط على صافرة البداية، والمدافع دالي بليند من تسديدة قوية (53).

واضطر ايندهوفن لاكمال آخر 30 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبين لاصابة مهاجمه الشاب سام لامرس، بعد استنفاد المدرب مارك فان بومل تبديلاته الثلاثة.

ويستهل أياكس حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي الاسبوع المقبل، ويخوض بعد عشرة أيام الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد باوك اليوناني. في المقابل، يلتقي ايندهوفن مع بازل السويسري في الدور التمهيدي الثاني من دوري الابطال بعد فوزه عليه ذهابا 3-2.