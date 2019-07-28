شكرا لقرائتكم سموحة يقاضي الزمالك بسبب أبو جبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 28 يوليو 2019 - اخر تحديث في 28 يوليو 2019 / 14:51

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر التقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي الزمالك لحصول الأخير على توقيع حارس النادي السكندري محمد أبوجبل على رغم ارتباطه بعقد رسمي مع سموحة ما يعد مخالفة للوائح المحلية والدولية .



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وقال عامر :"لن أوافق على رحيل أبوجبل إلا بشروطي ، وسنتقدم بشكوى ضد النادي "الأبيض" للتأكيد على ضرورة انضباط الكرة المصرية ، وننتظر نتائج تلك الشكوى".

فيما أعرب مسؤولي ناديي الإسماعيلي والاتحاد عن ارتياحهم لقرعة الدور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم التي تحمل اسم العاهل المغربي "محمد السادس" ، إذ شدد عضو مجلس إدارة الإسماعيلى تامر موسى على سعادة مسؤولي ولاعبي وجماهير ناديه للمشاركة في البطولة للمرة الثانية على التوالي ، مؤكدا صعوبة مواجهة أهلي بني غازي الليبي . وودع الدراويش النسخة الماضية من دور الـ16 بالخسارة أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

بدوره ، أكد رئيس نادي الاتحاد محمد مصيلحي قوة نادي العربي الكويتي الذي يصطدم به ناديه ، مشيرا إلى أن القرعة متوازنة وتضم فرقا قوية من آسيا وإفريقيا . وكان الاتحاد السكندري وصل إلى ربع نهائي النسخة الماضية قبل السقوط أمام الهلال السعودي .

من جانب آخر ، تنوي وزارة الشباب والرياضية تنظيم حفل تكريم كبير للمنتخب المصري لكرة اليد للشباب بعد إنجازه الكبير في بطولة كأس العالم الحالية ببلوغ الدور نصف النهائي قبل الهزيمة أمام فرنسا واللعب على الميدالية البرونزية أمام البرتغال اليوم الأحد .