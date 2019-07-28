التعاون يتعادل مع باوك اليوناني ودياً

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محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 28 يوليو 2019 - اخر تحديث في 28 يوليو 2019 / 09:36

تعادل فريق التعاون مع باوك اليوناني بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جرت بينهما عصر اليوم السبت، سجل هدف التعاون اللاعب سيدريك أميسي.



ويقيم التعاون معسكراً إعدادياً حالياً في هولندا، ضمن استعداده للموسم الجديد، الذي تنطلق منافسات الموسم المقبل في 22 أغسطس المقبل، حيث يلاقي التعاون في مستهل بطولة دوري المحترفين السعودي نظيره الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله

ويقيم التعاون معسكراً إعدادياً حالياً في هولندا، ضمن استعداده للموسم الجديد، الذي تنطلق منافسات الموسم المقبل في 22 أغسطس المقبل، حيث يلاقي التعاون في مستهل بطولة دوري المحترفين السعودي نظيره الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

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