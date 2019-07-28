شكرا لقرائتكم أبرار بخاري تحصد البرونزية في بطولة التايكوندو في الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 10 ساعات في 28 يوليو 2019 - اخر تحديث في 28 يوليو 2019 / 09:34

حققت لاعبة السعودية للتايكوندو أبرار بخاري، الميدالية البرونزية في بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكوندو لعام 2019، المقامة حالياً في الأردن، والمصنفة من الاتحاد العالمي للعبة.



ونالت بخاري الميدالية البرونزية لوزن تحت 57 كيلوغراماً بعد تفوقها، على لاعبة المنتخب الإماراتي، لتحصد ثاني ميدالية لها في تاريخ مشاركاتها بعد البرونزية التي حققتها في البطولة العربية الـ11 للتايكوندو في المغرب.