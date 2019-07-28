لاعب الجوجيتسو السعودي مساعد الطريف يحقق ذهبية بطولة غراند سلام بطوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، مساعد الطريف، الميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي غراند سلام المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد فوزه اليوم في نهائي منافسات وزن 69 كجم على الكوري الجنوبي جيون جي يون كيم.

وأبدى الطريف سعادته بالميدالية الذهبية التي حققها في البطولة، وقال: تحقق هدفي من المشاركة بالبطولة بجلب الذهب، وهذا الأمر كنت مستعدا له منذ انتهاء مشاركتي الماضية في موسكو التي ظفرت بها أيضا بالذهبية، وحرصت على الاستمرار والمحافظة عليها، ولله الحمد تحقق الهدف المرجو بهذه الميدالية الذهبية التي رفعت بها اسم بلادي السعودية في منصات التتويج، مؤكدا أن ما يجدونه من المسؤولين في هيئة الرياضة واتحاد الجوجيتسو من متابعة واهتمام يحفزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.