شكرا لقرائتكم قبل مباراة القمة .. خالد جلال يعقد جلسة فنيه مع لاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جلسة فنية يعقدها خالد جلال المدير الفنى للزمالك، مع لاعبى فريقة فى فندق الإقامة بعد تناول وجبة الغداء مباشرة، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد على استاد برج العرب فى ختام مسابقة الدورى العام.
ومن المقرر أن يحاضر خالد جلال للاعبيه كما سيعلن بعدها التشكيل الرسمى الذى سيواجه به المارد الأحمر فى القمة رقم 118 بين قطبى الكرة المصرية، ثم التوجه فى السادسة مساءًا إلى ملعب المباراة.
وتقام مباراة الأهلى والزمالك على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدورى الممتاز، والذى انتهى بتتويج الأحمر باللقب رسميًا بعدما نجح فى تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، متفوقًا على الأبيض الذى احتل المركز الثانى برصيد 72 نقطة.
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