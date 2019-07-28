شكرا لقرائتكم الزمالك يقترب من خاما بيليات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بالزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء تكثف مفاوضاتها مع كيزر تشيفز وخاما بيليات لحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الإعلان عنها بعد مباراة القمة 118 بين الأهلى والزمالك التى ستجمعهما فى الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب فى ختام مسابقة الدورى هذا الموسم الذى توج به المارد الأحمر.

تابع المصدر تصريحاته، أن خاما بيليات هو الصفقة التى سبق وألمح إليها رئيس الزمالك مرتضى منصور، بإنه سيضم لاعب كان يرغب الأهلى فى الحصول على خدماته لكن المفاوضات باءت بالفشل.

وكان الأهلى والزمالك على مقربة من التعاقد مع بيليات خلال المواسم الأخيرة أثناء تواجد اللاعب ضمن صفوف صن داونز الجنوب أفريقى، لكن مغالاة الأخير فى شروطه المالية أدت لعدم إتمام الصفقة بخلاف دخول اللاعب حسابات بعض أندية أوروبا فى هذا التوقيت نظرًا لتألقه الملفت قبل أن يستقر الحال به فى نادى كايزر تشيفز بدورى جنوب أفريقيا وشهدت الفترة الماضية عرض اسم خاما بيليات على مسئولى الزمالك مرة أخرى، ولقى ترحيبًا بإتمام الصفقة حال الوصول لاتفاق مناسب مع اللاعب وناديه الجنوب أفريقى.