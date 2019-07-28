شكرا لقرائتكم أمين صندوق مركز شباب بالمنيا يشكو وجود تلاعب مالي لوزير الرياضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم عبد الوهاب أحمد محمد أمين صندوق مركز شباب برطباط بشكوى إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يشكوه من وجود تلاعب في الأورواق المالية الخاصة بمركز الشباب. وقال أمين الصندوق أنه طلب من رئيس مجلس الإدارة ومدير المركز والمدير المالي مراجعة الحسابات المالية لمركز الشباب والإشراف على تحصيل جميع الإيرادات وأموال المركز والموازنة الختامية. أضاف في شكواه أن مطالبه بمراجعة الحسابات المالية، دفعت أعضاء المجلس للاجتماع في غيابه ودون توجيه الدعوة له، وترتب على ذلك أنهم اتخذوا قرارا بأن ينوب عني أحد أعضاء مجلس الإدارة في توقيع الأذونات والشيكات. Advertisements

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