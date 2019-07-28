شكرا لقرائتكم الدرع أفضل لاعب فى مباراة مصر والبرتغال بمونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن نجح منتخب شباب اليد فى الفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 27 ليحصد الميدالية البرونزية فى ختام مشواره بكأس العالم، حصل سيف الدرع لاعب المنتخب الوطنى على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر والبرتغال فى لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع فى كأس العالم بأسبانيا. Advertisements وخسر منتخب شباب اليد فى لقاء نصف النهائى من فرنسا بنتيجة 35 / 33 ، بينما خسر منتخب البرتغال من كرواتيا بنتيجة 31 / 28 . تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك الفرنسية إلى النهائى بالفوز على مصر بنتيجة 35 / 33.

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