شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. صالح جمعة قبل القمة : يارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلق صالح جمعة على الصورة قائلاً: يا رب.
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى صوب ملعب برج العرب عندما تشير عقارب الساعة إلى الثامنة مساءً ، لمتابعة القمة المثيرة بين الأهلي والزمالك فى ختام مسابقة الدوري العام للموسم الجارى.
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