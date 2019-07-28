الارشيف / اخبار الرياضه

الأهلي ضد الزمالك .. صالح جمعة قبل القمة : يارب...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. صالح جمعة قبل القمة : يارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام لفريق النادي الأهلي وذلك قبل ساعات من مباراة القمة 118 والتي تجمع الأهلي والزمالك في ختام مسابقة الدوري العام .

 

وعلق صالح جمعة على الصورة قائلاً: يا رب.

Advertisements

 

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى صوب ملعب برج العرب عندما تشير عقارب الساعة إلى الثامنة مساءً ، لمتابعة القمة المثيرة بين الأهلي والزمالك فى ختام مسابقة الدوري العام للموسم الجارى.

 

وكان النادي الأهلي قد نجح فى حسم بطولة الدوري العام للمرة الرابعة على التوالى والـ41 فى تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على المقاولون العرب فى الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضد الزمالك .. صالح جمعة قبل القمة : يارب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا