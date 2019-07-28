شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. صالح جمعة قبل القمة : يارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام لفريق النادي الأهلي وذلك قبل ساعات من مباراة القمة 118 والتي تجمع الأهلي والزمالك في ختام مسابقة الدوري العام .

وعلق صالح جمعة على الصورة قائلاً: يا رب.

Advertisements

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى صوب ملعب برج العرب عندما تشير عقارب الساعة إلى الثامنة مساءً ، لمتابعة القمة المثيرة بين الأهلي والزمالك فى ختام مسابقة الدوري العام للموسم الجارى.

وكان النادي الأهلي قد نجح فى حسم بطولة الدوري العام للمرة الرابعة على التوالى والـ41 فى تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على المقاولون العرب فى الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.