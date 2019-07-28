شكرا لقرائتكم حفل تكريم لبعثة اليد بعد تحقيق برونزية المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقيم الاتحاد المصري لكرة اليد حفل تكريم كبير يليق بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني للشباب بالحصول على برونزية بطولة العالم في اسبانيا عقب الفوز على البرتغال 37 / 27 في مباراة تحديد المركز الثالث. وهنأ نصر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة طارق محروس وجميع اللاعبين، مؤكدا أنهم كانوا على قدر المسئولية وفاقوا كل التوقعات التي كانت قبل البطولة. Advertisements أوضح نصر أنه سيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل التكريم وموعده عقب عودة البعثة من إسبانيا فجر الثلاثاء. ووجه نصر رسالة للاعبين ، قائلا ،" أنتم الأمل وننتظركم لتحقيق إنجاز لمصر في مونديال الرجال في القاهرة 2021 "، مشيرا إلى أن هذا الجيل نجح في إعادة كرة اليد إلى قلوب الجماهير المصرية.

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