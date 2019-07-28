بيراميدز يضم هدف الزمالك من الدراويش...

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جدة - عمرو شويل نجح فريق بيراميدز فى التعاقد مع طارق طه الظهير الأيسر لنادى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وانتقل طارق طه إلى الإسماعيلي قادماً من سموحة مطلع الموسم المنتهى، وشارك مع الفريق طوال الدور الأول بانتظام قبل أن يتراجع مستواه بشكل ملحوظ، مما أدى لجلوسه على مقاعد البدلاء معظم مباريات الموسم وخاصة في الدور الثانى.
وكان الزمالك قد حاول ضم ظهير سموحة السابق لمن كل المحاولات باءت بالفشل لتمسك الإسماعيلى باللاعب فى ذلك الوقت.
تعاقد بيراميدز مع اللاعب جاء بتوصية من المدير الفني السابق للنادي الاسماعيلي سيباستيان ديسابر والحالى لبيراميدز، لتدعيم جبهته اليسرى خاصة بعد صدور قرار "التجنيد" للظهير الأيسر الوحيد لنادى بيراميدز محمد حمدى.
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