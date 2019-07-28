شكرا لقرائتكم استقبال حافل لبعثة اليد بعد تحقيق برونزية المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد استقبال مجلس اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر على لبعثة الشباب فى مطار القاهرة، من أجل تهنئتهم على تشريف مصر فى المحفل الدولى بكأس العالم بمطار القاهرة بعد الحصول على برونزية كأس العالم بالفوز على البرتغال 37 / 27، عدد من أسرة اللعبة وأسر اللاعبين للاحتفال بأبنائهم، الذين طمئنوا الجميع على كرة اليد المصرية.

كان مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أكد على عودة البعثة فى الثانية صباح الثلاثاء على متن الخطوط السويسرية.

تلقى منتخب اليد هزيمة بشرف أمام فرنسا فى دور نصف النهائى بنتيجة 35 / 33 قبل أن يلتقى البرتغال على الميدالية البرونزية.