شكرا لقرائتكم رئيس بعثة اليد: الروح هي سبب الفوز ببرونزية العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم بإسبانيا فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الروح هى أساس الفوز ببرونزية المونديال. وأشاد شوقى بكتيبة منتخب الشباب بأكملها فى المونديال بدءا من الجهاز الفنى والطبى والإدارى مرورا باللاعبين، مشيرًا إلى إن الروح العالية والحب التى ظهرت فى البطولة هى كلمة السر الأولى فى الظهور بهذا الاداء المشرف خارج الأرض على الأراضى الأسبانية. Advertisements ونجح منتخب شباب اليد فى الفوز بالميدالية البرونزية بالفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 27 فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. وتلقى منتخب اليد هزيمة بشرف أمام فرنسا فى دور نصف النهائى بنتيجة 35 / 33 قبل أن يلتقى البرتغال على الميداليةالبرونزية .

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