شكرا لقرائتكم منتخب شباب اليد يحصد برونزية كأس العالم بعد الفوز على البرتغال 37/ 27... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب شباب اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس ببرونزية كأس العالم المقامة فى إسبانيا، بعد الفوز على نظيره البرتغالى 37-27 .

واستطاع طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب اليد فى تقديم سميفونية رائعة مع لاعبيه بداية من البطولة، حيث نجح فى الفوز على منتخبات كبيرة أبرزها السويد، بالإضافة إلى الفوز على فرنسا فى نهاية الدور الأول.

وخسر منتخب شباب اليد فى لقاء نصف النهائى من فرنسا بنتيجة 35 / 33، بينما خسر منتخب البرتغال من كرواتيا بنتيجة 31 / 28

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وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية، بينما تأهل منتخب الديوك الفرنسة إلى النهائى بالفوز على مصر 35 / 33.