شكرا لقرائتكم الغينى “بيكيتى سيلفا” جناح الإسماعيلى يجتاز الكشف الطبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الغينى “بيكيتى سيلفا” جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى فى اجتاز الكشف الطبى الروتينى الذى خضع له بالمستشفى الجامعى التخصصى. من جهتهم اطمئن مسئولو الإسماعيلى على صحة الوافد الجديد والقادم من فريق الشعلة السعودى وذلك من خلال الفحوصات الطبية الشاملة والتى شملت الرنين المغناطيسي والأشعة العادية وفحوصات القلب. Advertisements وأتم الدراويش تعاقده مع اللاعب الذى قدم أداء مميز مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية المنقضية وسجل أحد اجمل أهداف البطولة فى شباك منتخب الكاميرون. وسيحصل اللاعب الغينى على أجازة عدة أيام لجمع متعلقاته قبل الانضمام لتدريبات الفريق ، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

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