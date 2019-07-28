ضمك يضم عبدالوهاب جعفر بعقد يمتد حتى 2021

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جدة - بواسطة طلال الحمود - واصلت إدارة ضمك، الصاعد إلى دوري المحترفين السعودي، صفقاتها وتعاقدت يوم الأحد مع لاعب وسط الحزم عبدالوهاب جعفر لمدة موسمين.
وبدأ جعفر (24 عاماً) مشواره مع نادي الشباب الذي تكون في فئاته السنية قبل الصعود إلى الفريق الأول، وفي مطلع الموسم الماضي انتقل إلى الحزم، والذي شارك معه في مباراة واحدة فقط.
وتعاقدت إدارة ضمك مع عدد كبير من اللاعبين المحليين والأجانب بعد الصعود إلى دوري المحترفين، ومن أبرزهم محمد أبو سبعان، وسلطان مسرحي، وسامي النجعي، وماجد هزازي، بالإضافة إلى المغربي زكريا حدرف، ومواطنه محسن ياغور، والحارس الجزائري شمس الدين رحماني والمدافع البرازيلي جورجي فيليبي.
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