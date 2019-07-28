شكرا لقرائتكم "ركبة" لوكاس هيرنانديز تغيبه عن بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الفرنسي الدولي لوكاس هيرنانديز غيابه عن تدريبات نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بسبب العملية الجراحية التي أجراها في ركبته اليمنى.

وانتقل المدافع هيرنانديز (23 عاماً) الحائز مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم 2018، من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى النادي البافاري مقابل 80 مليون يورو.

وبعد عودة الفريق من الولايات المتحدة، قاد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن يوم الأحد تدريباً مكثفاً ومفتوحاً للفريق استمر لقرابة الساعتين شارك فيه الهداف روبرت ليفاندوفسكي مع زملائه.

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ويتضمن البرنامج التدريبي للبايرن في هذا الأسبوع مباريات تجريبية قوية، إذ سيخوض الفريق على أرضه في استاد أليانز أرينا بميونخ مباراة أمام فناربخشه التركي يوم الثلاثاء، وذلك في إطار كأس أودي.

وفي اليوم التالي، سيخوض مباراة أمام ريال مدريد الإسباني أو توتنهام الإنجليزي، وصيف دوري أبطال أوروبا إما في النهائي أو على المركز الثالث.

وكان بايرن فاز على ريال مدريد مؤخرا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار مباراة تجريبية في هيوستن بالولايات المتحدة.

وسيخوض الفريق يوم السبت مباراة أمام بوروسيا دورتموند، وصيف الدوري في كأس السوبر الألماني.