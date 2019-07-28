ثنائي الزمالك على أعتاب الانتقال للدوري السعودي بعد القمة 118

أصبح ثنائي الزمالك “طارق حامد ومحمود علاء” على أعتاب الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض والانضمام إلى الدوري السعودي بعد لقاء القمة 118 أمام الأهلي والمقرر له في الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب في ختام منافسات مسابقة الدوري العام، والتي تمكن النادي الأهلي من التتويج بها وحسم لقب البطولة رسميا.

وصرح مصدر مقرب من ثنائي الفريق مؤكدا أنهما استقرا على تأجيل النظر في ملف الرحيل إلى الدوري السعودي حتى الانتهاء من لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية؛ حيث يسعى لاعبو الزمالك إلى مصالحة الجماهير والفوز باللقاء بعد ضياع اللقب وتتويج الأهلي به، خاصة وأن مباريات القمة تعتبر بمثابة بطولة خاصة بين الفريقين.

وكان الثنائي قد تلقيا العديد من العروض للانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أنهما قررا النظر في ذلك الأمر بعد مباراة القمة، خاصة وأن إدارة الفريق رفضت فتح ملف رحيلهما لحين الانتهاء من لقاء القمة 118.