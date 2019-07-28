مفاوضات مكثفة لمسئولي الأهلي لضم قفشة

يخوض مسئولو النادي الأهلي العديد من المفاوضات المكثفة مع مسئولي بيراميدز للحصول على خدمات اللاعب مجدي قفشة على سبيل البيع النهائي، وذلك بعد مزاحمة نادي الزمالك لمسئولي الأحمر بقوة والصراع القائم في الوقت الراهن لضم اللاعب إلى صفوفهم عقب لقاء القمة 118 بين الفارس الأبيض والأهلي.

وكان المارد الأهلي يرغب في ضم العديد من لاعبي بيراميدز خلال الموسم الجديد وهم محمد فاروق، أحمد أيمن منصور، عبد الله السعيد، رجب بكار، ومحمد فاروق، إلا أن إدارة بيراميدز أعلنت عن عدم رغبتها في التفريط في خماسي الفريق مهما كان المقابل المادي، خاصة وأنهم بمثابة القوام الأساسي للفريق خلال الموسم الكروي الجديد.

وجاء بعدها إعلان بيراميدز بفتح أبواب المفاوضات لبيع أي من لاعبي الفريق خلاف الخماسي السابق ذكره، ليعد قفشة الأقرب للبيع خلال الفترة الراهنة، خاصة وأن بيراميدز يسعى للحصول على أكبر قيمة مالية من بيع اللاعب نهائيا.