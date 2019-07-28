اليوم.. المقاصة يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد

يبدأ فريق المقاصة معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية اليوم الأحد الموافق 28 يوليو؛ حيث استقر المدير الفني للفريق على ضم 30 لاعبا ضمن قائمة الفريق في المعسكر، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، وصرح مدير الكرة بالفريق، وليد هويدي مؤكدا أن قائمة المقاصة تضم بعض اللاعبين الصاعدين من مواليد 97؛ حيث ينوي الفريق قيدهم ضمن القائمة وذلك طبقا للوائح اتحاد كرة القدم المصري.

وأضاف هويدي مؤكدا أن الفريق سيخوض بعض المباريات الودية خلال معسكر الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على الحالة البدنية والفنية للاعبين وتجهيزهم قبل بدء الموسم الكروي الجديد.

وضمت قائمة اللاعبين في معسكر الإسكندرية ما يلي: “محمود حمدي، بلتاجي سمير، أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، محمد دبش، أحمد مودي، أحمد صبيحة، شريف حازم، أحمد ياسين، حسني فتحي، عاصم سعيد، عصام صبحي، هاني سعيد، أحمد محسن، مصطفي شبيطة، خالد أوتشو، ميدو جابر، محمد توني، صلاح ريكو، محمد مسعد، محمد رمضان، باولن فوافي، شيملس بيكلي، صلاح عاشور، جون أنطوي، محمد دسوقي، عبد الله مجدي، صلاح أمين،ايدو موسيس.