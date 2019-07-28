بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك يلا شوت Yalla shoot كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر...

بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كورة لايف alahly كورة اون لاين الزمالك والأهلي الاسطورة بث مباشر الاهلي بدون تقطيع، في ختام منافسات الدوري المصري اليوم يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في لقاء بعيد عن المعطيات الخاصة بالتتويج لأن المارد الأحمر قد استطاع انتزاع اللقب في المباراة السابقة أمام المقاولون حينما فاز بثلاثية ولكن هذا لا يعني عدم أهمية لقاء اليوم فمباراة الفريقين دائما ما تكون مليئة بالاثارة والترقب فهى كلاسيكو الكرة المصرية.

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رابط مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت بث مباشر الاهلي Kora star كورة ستار بث مباشر الأهلي والزمالك كورة اون لاين الاهلي والزمالك بث مباشر كورة حصري، وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي على ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة في المساء، وستكون المباراة بعيدا عن فرض السيطرة التاريخية فرصة للمديرين الفنيين للأهلي والزمالك فمارتن لاسارتي أمام فرصة تاريخية للفوز ليكون المدرب الأجنبي الأول الذي استطاع التفوق على القلعة البيضاء بعد رحيل جوزيه.

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سيتم اضافة البث قبل بداية اللقاء

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