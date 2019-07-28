KORA لايف: بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كورة ستار yalla live يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي...

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كورة ستار الأهلي والزمالك بث مباشر yalla live، يلا شوت مباراة الأهلي والزمالك مباشر اليوم الأحد الموافق 28-7-2019 لقاء القمة 118 بالدوري المصري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك القمة 118 مباشر.

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يلا شوت الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم، ستكون مباراة الأهلي ضد الزمالك مباشرة منقولة من خلال عدد كبير من القنوات، وهي:

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قناة أون سبورت

قناة تايم سبورت

قناة نايل سبورت

كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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جاري توفير رابط البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك

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