الزمالك يغير الزي أمام الأهلي بالقمة 118

استقر المدير الفني لنادي الزمالك “خالد جلال” ومعاونيه على تغيير لون الزي في لقاء القمة 118 المرتقبة ضد النادي الأهلي المقرر إقامتها في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب؛ حيث يخوض الفارس الأبيض لقاء اليوم بالقميص الأبيض ولكن مع تغيير لون الشراب والشورت إلى اللون الأزرق أو الأسود؛ حيث ما زال الجهاز الفني للفريق يفاضل بين اللونين بينما لم يستقر عليه حتى الآن، أما عن النادي الأهلي فسيخوض لقاء اليوم بالزي التقليدي دون تغيير.

وكان الفارس الأبيض قد اختتم تدريباته أمس على ستاد برج العرب، ومن ثم قام المدير الفني للفريق بإلقاء محاضرة على اللاعبين، شهدت شرح مفصل لطريقة اللعب ونقاط الضعف بالمارد الأحمر وسرد نقاط القوة بالفريق الأحمر؛ حيث نصح لاعبيه بضرورة استغلال تلك النقاط في الفوز باللقاء ومصالحة الجماهير.