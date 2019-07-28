12 مليون جنيه سنويا مقابل توقيع جون أنطوي على عقود الانضمام للزمالك

صرح مصدر موثوق داخل نادي الزمالك معلنا عن شروط اللاعب الغاني جون أنطوي “لاعب مصر المقاصة” للانضمام إلى صفوفه؛ حيث طلب اللاعب 750 ألف دولار سنويا للتوقيع للفارس الأبيض أي ما يعادل 12 مليون و275 ألف جنيه، وجاء ذلك في إطار ما قامت به إدارة الفريق الأبيض من مباحثات للتعاقد مع اللاعب وضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان مسئولو الأبيض قد توصلوا لاتفاق مع إدارة النادي الفيومي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن القيمة المالية لعقد اللاعب جاءت لتعثر تلك المفاوضات، بينما هناك العديد من المباحثات مع وكيل اللاعب الغاني لتخفيض القيمة المالية لعقده للتعاقد معه وضمه إلى الصفوف خلال الصيف الحالي، على أن يتم حسم الصفقة أو صرف النظر عنها نهائيا خلال الساعات القليلة القادمة.