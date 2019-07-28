موعد مباراة القمة 118 “الأهلي والزمالك” بختام الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

يترقب الجميع مباراة القمة 118 والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في ختام منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم، والتي يستضيفها ستاد برج العرب؛ حيث تعتبر بمثابة تحصيل حاصل بعد أن تمكن المارد الأحمر من التتويج بالبطولة بعد التألق في لقاء المقاولون العرب والفوز على الذئاب بثلاثية مقابل هدف وحيد للأخير.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد 28 يوليو بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبالرغم من حسم المارد الأحمر اللقب لصالحة إلا أن تلك المباراة لا تقل أهمية عن مباريات قطبي الكرة المصرية الأخري، والتي تعتبر بمثابة بطولة خاصة بين الفريقين، ومن المقرر أن تقوم قنوات النيل الرياضية وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.