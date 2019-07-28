تشكيل الزمالك المتوقع في لقاء القمة 118

كشف المدير الفني لنادي الزمالك “خالد جلال” عن تشكيل الفريق المتوقع لخوض لقاء القمة 118 أمام الأهلي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأحد، والتي تقام على ستاد برج العرب في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، والتي توج بها المارد الأحمر للمرة 41 في تاريخه بشكل رسمي بعد الفوز على المقاولون العرب في لقاء الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يخوض الفارس الأبيض لقاء الليلة بنفس تشكيل لقاء الإسماعيلي، على أن يقود هجوم الفريق اللاعب عمر السعيد بينما يحمي عرين قلعة ميت عقبة عماد السيد، ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع في لقاء الليلة على النحو التالي: