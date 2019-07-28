عمر السعيد يقود هجوم الزمالك بالقمة 118 الليلة

تنطلق مباراة القمة 118 المرتقبة بين قطبي كرة القدم المصرية “الأهلي والزمالك” في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد 28 يوليو الجاري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان المارد الأحمر قد نجح في التتويج بالبطولة وحصد اللقب بعد الفوز بمباراة المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للذئاب، بينما يقع نادي الزمالك في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن بطل الدوري.

واختتم الفارس الأبيض تدريباته واستعداداته أمس على ستاد برج العرب قبل انطلاق مباراة القمة 118 بساعات قليلة؛ حيث طالب خالد جلال لاعبيه بالفوز باللقاء وإسعاد الجماهير بعد ضياع اللقب.

ومن المقرر أن يقود هجوم الزمالك في لقاء الليلة اللاعب عمر السعيد، وذلك بعد أن استقر خالد جلال على خوض لقاء القمة بنفس تشكيل مباراة الإسماعيلي التي أقيمت ضمن مؤجلات الأسبوع السابع والعشرين بالدوري وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف للدراويش.