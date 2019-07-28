منتخب شباب اليد يتوج ببرونزية العالم على حساب البرتغال فى مونديال إسبانيا

فاز منتخب شباب اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على نظيره البرتغالى بنتيجة 37-27 فى لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع فى كأس العالم المقام فى إسبانيا، ليحصد الفراعنة الميدالية البرونزية.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17 / 15 لصالح المنتخب المصرى، فى شوط شهد تألقا ملحوظا لكتيبة الفراعنة على أرض الإسبان من أجل العودة إلى القاهرة بالميدالية البرونزية ونجحوا فى فرض السيطرة منذ بداية الشوط الثانى حتى تحقق الفوز، فى ظل تقديم حارس المرمى عبد الرحمن طه عرضاً أكثر من رائع فى اللقاء.
وخسر منتخب شباب اليد فى لقاء نصف النهائى من فرنسا بنتيجة 35 / 33 ، بينما خسر منتخب البرتغال من كرواتيا بنتيجة 31 / 28.
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