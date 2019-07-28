رقم قياسي لسيدات الولايات المتحدة في التتابع 4*100 م متنوعة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
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حطمت سيدات الولايات المتحدة الرقم القياسي العالمي بفوزهن بسباق التتابع 4*100 م متنوعة الأحد ضمن منافسات اليوم الأخير لبطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية.
وسجل الفريق المكون من ريغان سميث وليلي كينغ وكيلسي داهليا وسيمون مانويل زمن 3:50,40 دقائق، ليحطم الرقم العالمي السابق المسجل باسم الولايات المتحدة أيضا في مونديال بودابست 2017 (3:51,55 د).
وشكلت سميث (17 عاما) قوة دفع أساسية للفريق الأميركي، بتحقيق أفضل رقم في التاريخ في 100 م ظهرا، مع 57,57 ثانية.
وآلت فضية السباق الأحد الى الفريق الأسترالي (3:53,42 د) المكون من مينا أثرتون وجيسيكا هانسن وإيما ماكيون وكايت كامبل، بينما حقق الفريق الكندي الميدالية البرونزية (3:53,58 د) بفضل السباحات كايلي ماس وسيدني بيكرم ومارغريت ماكنيل وبيني أولكسياك.
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