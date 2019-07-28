أحمد الأحمر يهنئ منتخب اليد "المقاتل" بعد حصد برونزية المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه أحمد الأحمر، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، التهنئة إلى منتخب اليد للشباب بعد حصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم تحت 21 عاما المقامة في إسبانيا.

وتوج منتخب مصر بالميدالية البرونزية بعد اكتساح نظيره البرتغالي (37-27) في مباراة تحديد المركز الثالث بالمسابقة مساء اليوم الأحد.

وكتب الأحمر عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك البرونزية في كأس العالم للشباب، ألف مبروك لاعيبه مقاتلة وشخصيتهم قوية في الملعب وجيل مستقبل لكرة اليد المصرية".

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وأضاف: "ألف مبروك الجهاز الفني بقيادة كابتن طارق محروس والنجم هاني الفخراني والجهاز الطبي والاتحاد المصري لكرة اليد".

وحصد المنتخب الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق المركز الثالث في نسخة 1999 بقطر، ليكسر عقدة لازمته 20 عامًا على مدار مشاركته في ثلاث نسخ بمباراة المركز الثالث.