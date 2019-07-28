"اعرفوهم".. القائمة الكاملة للمنتخب "البرونزي" ثالث العالم فى مونديال كرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

منتخب قوامه من اللاعبين المحليين، استطاع بمدرب وطني إبهار العالم في أكبر محفل دولي للعبة كرة اليد، وتوج بالميدالية البرونزية لكأس العالم للشباب، تحت 21 عامًا المقامة حاليا في إسبانيا، بعد اكتساح نظيره البرتغالي (37- 27) في مباراة تحديد المركز الثالث بالمسابقة.

وحصد المنتخب الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق المركز الثالث في نسخة 1999 بقطر، ليكسر عقدة لازمته 20 عامًا على مدار مشاركته في ثلاث نسخ بمباراة المركز الثالث.

المدرب طارق محروس اختار قائمة مكونة من 16 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد للشباب التي استضافتها إسبانيا وهم:

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"عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب- شهاب عبد الله- حسن وليد- سيف الدرع- أحمد هشام- أحمد راضي- حازم ممدوح- محسن رمضان- محمد الأزهرى- عمر خالد ( كاستلو)- عمر سامى- خالد وليد- ياسر سيف".

يمثل الأهلي في قائمة منتخب مصر لشباب كرة اليد 5 لاعبين وهم "عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - أحمد راضى - ياسر سيف - عمر كاستيلو".

يأتي في المركز الثاني خلف الأهلي فريق هليوبوليس بـ4 لاعبين وهم "سيف الدرع - محسن رمضان- أحمد هشام - خالد وليد".

الزمالك وطلائع الجيش لكل منهما لاعبان فقط، فالفريق الأبيض يمثله حازم ممدوح ومحمد الأزهري، أما الجيش، فيمثله عمر سامي وشهاب عبد الله.

ويلعب حسن وليد مع الشمس، وعبد العزير إيهاب لفريق سموحة، أما جلال خورشيد، فيمثل فريق سبورتنج.