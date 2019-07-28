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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
وجه عمرو زكي، مهاجم الزمالك السابق، رسالة تحفيزية إلى لاعبي الفريق الأبيض قبل لقاء القمة 118 بالدوري المصري، مؤكدًا أن المباراة تعتبر فرصتهم لمصالحة الجماهير بعد خسارة اللقب.
ويحل الزمالك، صاحب المركز الثاني في الدوري، ضيفًا على الأهلي، بطل الدوري المصري للمرة الـ41 بتاريخه، في المباراة التي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.
وكتب زكي عبر حسابه على تويتر: "إذا كنتوا خسرتوا الدوري فانتوا أبطال إفريقيا يا زمالكاوية".
وأضاف: "بقول للاعيبة، النهاردة فرصتكم لمصالحة الجمهور حتى لا يغادر الكثير منكم النادي فاقدًا للكثير من تعاطف الجماهير".
وأتم صاحب الـ36 عاما قائلا: "قاتلوا في الملعب النهاردة وانهوا الموسم بشكل يليق بعظمة جمهور الزمالك الكبير".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو زكي للاعبي الزمالك: أنتم أبطال إفريقيا.. والقمة فرصتكم للمصالحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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