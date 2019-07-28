تاريخ جديد.. مصر تحصد برونزية مونديال اليد للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

توج المنتخب المصري بالميدالية البرونزية لكأس العالم للشباب تحت 21 عامًا المقامة حاليا في اسبانيا بعد اكتساح نظيره البرتغالي (37-27) في مباراة تحديد المركز الثالث بالمسابقة.

وحصد المنتخب الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق المركز الثالث في نسخة 1999 بقطر، ليكسر عقدة لازمته 20 عامًا على مدار مشاركته في ثلاث نسخ بمباراة المركز الثالث.

ونجح المنتخب في التفوق على البرتغال خلال الشوط الأول الذي أنهاه لصالحه بنتيجة (17-15)، قبل أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني ويوسع الفارق إلى 10 نقاط.

يذكر أن مصر خسر مباراة نصف النهائي أمام منتخب فرنسا، ومن المقرر إقامة المباراة النهائية للمسابقة بين الديوك وكرواتيا.