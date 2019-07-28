مصطفى محمد يعود لصفوف الزمالك عقب موقعة القمة

يعقد مسؤولو نادي الزمالك، جلسة خاصة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق المنتهية إعارته لطلائع الجيش، بعد مواجهة الأهلي. ويلتقى فريق الكرة بالزمالك في الثامنة من مساء اليوم مع نظيره الأهلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز. وكانت إدارة الكرة بالزمالك تفكر في رحيل اللاعب على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، إلا أنه تم إخطاره بعودته إلى الفريق عقب لقاء الأهلي، وخلال الجلسة سيتم حسم موقفه النهائي والأقرب عودته لتدعيم خط هجوم الفريق، بعد المكالمة التي تلقاها من أحمد مرتضى عضو المجلس السابق والذي أخطره بالعودة.

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