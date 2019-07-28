مجلس إدارة نادي أسوان يعتمد الجهاز الفني والإداري لأكاديمية كرة القدم

اعتمد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان، تشكيل الجهاز الفنى والإدارى لأكاديمية كرة القدم بالنادي، وضم كل من حمدي حمدان مدير فني، ومساعد مدير فنى حمادة رسلان،ومدرب حراس المرمى محمد الطيب.
وطاقم التدريب مدرب ملعب كل من "وليد أبو زيد، رجب حسين، محمود أبو بكر-عادل سليم-شريف طارق، محمد هاشم، هانىمحمد"، بجانب مدير إدارى أحمد عبدالله،ادارى محمود سعيد، ويتولى الإشراف العام على الأكاديمية كابتن مجدى سبالك رئيس لجنة الكرة.
وحرص المجلس على اختيار كوادر فنية تجمع ما بين الخبرات والقدرات للتعامل مع المرحلة العمرية للقبول بالإكاديمية من مواليد 2005 إلى 2014
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