يحيى الدرع أفضل لاعب بمباراة مصر والبرتغال

حصد يحيي الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد للشباب على جائزة أفضل لاعب بمباراة الفراعنة والبرتغال، التي أقيمت اليوم الأحد بكأس العالم.
وحصد منتخب الفراعنة على برونزية العالم بعد أن تغلب على نظيره البرتغالي بنتيجة 37 -27، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهمالتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال العالم لكرة اليد للشباب.
جدير بالذكر أن نهائي المونديال سيقام في الرابعة ونصف بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.
يحيي الدرع أفضل لاعب بمباراة مصر والبرتغال
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