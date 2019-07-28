إيفرتون يقدم عرضًا لضم ويلفريد زاها

يسعى نادى إيفرتون الإنجليزى للتعاقد مع الأيفوارى ويلفريد زاها، جناح كريستال بالاس الإنجليزي، للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية.

وقدم نادى إيفرتون مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات

اللاعب الدولى الإيفوارى.

وحاول آرسنال ضم زاها من كريستال بالاس مقابل 40 مليون جنيه إسترلينى، لكن النادى رفض العرض وطلب الحصول على 80 مليون

للاستغناء عن اللاعب، وهو ما لم يتمكن الجانرز من تنفيذه.

بدأ زاها صاحب ال 26 عاما مسيراته الكروية فى نادى كريستال بالاس عام 2010 وشارك مع الفريق فى 110 مباراة أحرز خلالها 12 هدفا، ولفت أنظار عدد كبير من الأندية الأوروبية.