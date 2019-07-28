يد مصر تحصد المركز الثالث في مونديال الشباب

حصد منتخب مصر لكرة اليد للشباب المركز الثالث بكأس العالم بعد تغلبه على نظيره البرتغالي بنتيجة 37 - 27 ، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الأحد لتحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.

وكان منتخب مصر خسر أمام نظيره الفرنسي بنصف النهائي

في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، بنتيجة 35 -33.

شباب يد مصر لم يحققوا المركز الثالث بكأس العالم منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا حيث حصد الفراعنة برونزية العالم في نسخة

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1993.

وكان منتخب مصر للشباب قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد ست مرات من قبل كانت أعوام 93و 99 و2009و 2011و 2015 وأخيرًا 2019.

واحتل منتخب الفراعنة المركز الرابع بكأس العالم لليد نسخ 2009، 2011، 2015.

جدير بالذكر أن مصر حققت لقب مونديال اليد مرة واحدة وذلك في نسخة 1993 التي احتضنتها مصر.