عبداللطيف منيع يحرز فضية بطولة اوليج كارفيف للمصارعة

أحرز عبد اللطيف منيع لاعب منتخب مصر للمصارعة الميدالية الفضية في منافسات وإن 130 كجم، ببطولة أوليج كارفيف للمصارعة والمقامة حاليا في بيلاروسيا.

وتعتبر بطولة Oleg Karavaev للمصارعة احدي جولات التصنيف العالمي المهمة قبل انطلاق

بطولة العالم.

وتأتي مشاركة منتخب مصر للمصارعة الرومانية في بطولة اوليج كارفيف ضمن خطة الاعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتشارك مصر فى البطولة ببعثة تضم 6 لاعبين

وهم كل من محمد إبراهيم كيشو، أبو حليمة محمد، حسن حسن، محمد إيهاب، محمد مصطفي، وعبد اللطيف منيع.

وخاض المنتخب معسكرا بالمركز الأولمبي بالمعادي بداية الشهر الجاري استعدادا للبطولة، بعدما تخلف عن السفر مع منتخبي الحرة والنسائية إلى أسبانيا للمشاركة في الجائزة الكبرى بسبب التأشيرات.