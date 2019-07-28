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مصر تحصد 7 ميداليات في اليوم الثاني ببطولة أفريقيا للدراجات

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نجح المنتخب المصري للدراجات في الحصول علي سبعة ميداليات متنوعة فى اليوم الثانى من بطولة كأس أفريقيا للمضمار المقامة في

نيجيريا ٢٠١٩.

وجاءت ميداليات مصر في البطولة كالآتي:

ابتسام زايد ذهبية مطارده فردية الإناث

ابتسام زايد ذهبية سباق النقاط الإناث

عاصم الحسينى ذهبية مطاردة فردية الرجال

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أحمد السنفاوى فضية الإسبرنت شباب

محمد فراج برونزية الإسبرنت رجال

هدير حسب النبى برونزية الإسبرنت اناث ١٨

سلمى برونزية مطاردة فردية إناث 18

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