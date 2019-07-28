مصر تحصد 7 ميداليات في اليوم الثاني ببطولة أفريقيا للدراجات

نجح المنتخب المصري للدراجات في الحصول علي سبعة ميداليات متنوعة فى اليوم الثانى من بطولة كأس أفريقيا للمضمار المقامة في نيجيريا ٢٠١٩. نيجيريا ٢٠١٩. وجاءت ميداليات مصر في البطولة كالآتي: ابتسام زايد ذهبية مطارده فردية الإناث ابتسام زايد ذهبية سباق النقاط الإناث عاصم الحسينى ذهبية مطاردة فردية الرجال Advertisements أحمد السنفاوى فضية الإسبرنت شباب محمد فراج برونزية الإسبرنت رجال هدير حسب النبى برونزية الإسبرنت اناث ١٨ سلمى برونزية مطاردة فردية إناث 18

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