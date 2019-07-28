حور محمد تحرز برونزية بطولة الحسن الدولية للتايكوندو

أحرزت حور محمد لاعبة منتخب مصر للناشئين للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات وزن 33 كجم ببطولة الحسن الدولية والمقامة في الأردن خلال الفتره من 26 إلي 29 يوليو الجاري.

وتعد بطولة الحسن هي المحطة الأخيرة لاستعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة العالم للناشئين في أوزباكستان في الفترة من 8_11 أغسطس، حيث يسعي المنتخب المصري إلى تحدي كبير من أجل حصد الميدليات

في بطولة العالم.

وتشارك مصر في البطولة ب20 لاعبا ولاعبة تشمل 10 لاعبين وهم :

أحمد علي وزن 33 كجم، خالد المهدي وزن 37 كجم، كريم وائل وزن 41 كجم يوسف هيثم وزن 45 كجم محمد أسامة وزن 49 كجم أحمد خالد وزن 53 كجم، عبدالرحمن أحمد وزن 57

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كجم محمود عادل وزن 61كجم .أحمد يحيي وزن 65 كجم .محمد حسن وزن +65 كجم.

و10 لاعبات وهن:

جني أحمد وزن 29 كجم ,حور محمد وزن 33كجم ,أسماء مشالي 37 كجم جني طارق وزن 41 كجم ,ليلي شريف وزن 44 كجم ,هنا محمد وزن 47 كجم ,حنين احمد وزن 51 كجم ,زينب محمد وزن 55 كجم ,فريده أحمد وزن 59 كجم وجني وليد وزن +59 كجم.

ويقود البعثة فنينا محمود عبد الجواد ومحمود خليل ومصطفي ذكي وأحمد حسن.