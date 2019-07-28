جنوب أفريقيا تنسحب قبل مواجهة مصر ببطولة أفريقيا لناشئات السلة

انسحب منتخب جنوب أفريقيا قبل مواجهة منتخب مصر اليوم في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة أفريقيا لناشئات السلة تحت 16 سنة التي تستضيفها رواندا.

وتضم مجموعة ناشئات مصر بالبطولة كلًا من "مصر ، جنوب أفريقا، أوغندا، مالي".

ويقود المنتخب فنيًا علي هاشم ، وتضم قائمة المنتخب كلًا من.

فريده مسعد، منة الله شريف العريني، رضوي علاء عبد الرحمن، لوجي محمد سامي، جني حازم بركه، ملك عبد القادر، ملك محمد سامي، اية الفقي / الغابة، فريدة احمد البندارى، فريدة خالد، فريدة تامر رأفت، هالة علي.