رياضة | مفاجآة صادمة تكشف سر سقوط ريال مدريد المدوي أمام أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة صادمة تكشف سر سقوط ريال مدريد المدوي أمام أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سر السقوط المدوي لريال مدريد أمام غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 في الكأس الدولية للأبطال.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية ، أن ريال مدريد مدريد يُعاني من فجوة دفاعية واضحة ، حيث تلقى الفريق 12 هدفًا خلال 3 مباريات ، جاءت ستة أهداف منها خلال النصف ساعة الأولى.

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وتابعت الصحيفة:" لايزال أمام ريال مدريد الكثير من الأمور لتطويرها من الآن وحتى انطلاقة الليجا، هناك عمل على الفريق القيام به ولاسيما في الدفاع ، لا يقع اللوم على خط الدفاع فقط لأن زيدان يعلم أنها مشكلة جماعية وبيانات المباريات التحضيرية الثلاثة لا تدع مجالًا للشك.

وأضافت الصحيفة:"معظم الأهداف التي تلقاها الفريق خلال المواجهات الثلاثة كانت نتيجة لفشل دفاعي سواء بأخطاء في التحرك، أو قلة تركيز أو حتى تمركز سيء من الفريق في الخلف".

وواصلت الصحيفة:" عانى زيدان بالفعل من فقدان الفريق للحدة والكثافة خلال الدقائق الأولى لمباريات عديدة مما جعل الفريق يتأخر بالنتيجة في الكثير من المباريات منذ البداية. مدريد استقبل 12 هدفًا خلال 3 مباريات دون أن نحتسب عددًا لا حصر له من الفرص التي سنحت لخصومه".