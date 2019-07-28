رياضة | مدرب بطل أوروبا يجهز علي سلامة لبطولة فينسيا الدولية لناشئي الجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بطل أوروبا يجهز علي سلامة لبطولة فينسيا الدولية لناشئي الجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم الثنائي المصرى على سلامة وشقيقته تاتيانا سلامة فى معسكر تدريبي خارجى بمدينة فلورنسا الايطالية وذلك استعدادا للمشاركة فى بطولة فينسيا الدولية المفتوحة للجولف التى تقام خلال الفترة من 22وحتى 24 اغسطس المقبل.

ويتولى تدريب على سلامة فى المعسكر المدرب الهولندى الشاب باس كرافينكل والذى قاد اللاعب الهولندي الواعد اورسيل يوب للفوز ببطولة اوربا مرحلة 8 سنوات هذا العام .

ويقوم كرافينكل بإعداد وتجهيز على سلامة فنيا للمشاركة فى منافسات مرحلة 9 سنوات ببطولة فينسيا احدى جولات الدورى العالمى لناشئي الجولف يو اس كيدز . Advertisements

فيما تخضع تاتيانا سلامة وهى اصغر لاعبات البطولة لم تكمل عامها الخامس وتلعب فى مرحلة 7 سنوات للتدريب تحت اشراف المدربة الايطالية باربرا برون .

ويتدرب على وتاتيانا سلامة على فترتين يوميا حتى نهاية الاسبوع الجارى طبقا للبرنامج التدريبى الخاص بهما .